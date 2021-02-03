Женщины-машинисты рассказали о первом месяце работы в метро Москвы

Женщины-машинисты, которые с 3 января приступили к работе машинистами в метро Москвы, рассказали о первом месяце работы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как призналась машинист Яна Шарова, первый рабочий день у нее прошел напряженно. «Я под впечатлением ходила еще недели две», — вспоминает она. У Татьяны Баковой первые рабочие дни прошли «достаточно спокойно, ничего неожиданного не происходило».

Она также рассказала, что женщины-машинисты работают не более 40 часов в неделю, по шесть — восемь часов в день. График работы для них составляют составляют заранее, чередуя дневные, вечерние и ночные смены. Это позволяет женщинам успеть восстановиться, отдохнуть и пообщаться с их семьями.

Женщины выбирают одежду на работу в зависимости от погоды и личных предпочтений, комбинируя между собой юбку и брюки, китель и жилетку. Пассажиры реагируют на них положительно, некоторые при этом удивляются, что поезд ведет женщина.

Машинистки также признались, что больше всего в работе им нравится разнообразие, стабильность, возможность проявлять решительность, нести ответственность. Кроме того, им приятно приносить пользу обществу, доставляя тысячи людей на работу или по делам.

Первый поезд под управлением женщины-машиниста в московском метро запустили 3 января в соответствии с указом Минтруда. Женщины-машинисты начали работать на Филевской линии метрополитена. До этого они прошли обучение, которое длилось почти год. Из 25 девушек, которые изначально были отобраны для участия в программе, обучение завершили 12. Все они получили права на управление поездом.

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