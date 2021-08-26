Жестоко обращавшуюся с пенсионерами санитарку арестовали в Подмосковье

Санитарку дома престарелых в Реутове, задержанную по подозрению в жестоком обращении с постояльцами, арестовали. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя подмосковного главка СК РФ Анну Тертичную.

По данным следствия, подозреваемая, работая в специализированном учреждении, допускала в отношении своих подопечных действия насильственного характера. Также отмечается, что женщина не оказывала должного ухода за пенсионерами. Об этом свидетельствуют видеозаписи, появившиеся в сети накануне.