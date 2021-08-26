Жестоко обращавшуюся с пенсионерами санитарку арестовали в Подмосковье
Санитарку дома престарелых в Реутове, задержанную по подозрению в жестоком обращении с постояльцами, арестовали. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя подмосковного главка СК РФ Анну Тертичную.
По данным следствия, подозреваемая, работая в специализированном учреждении, допускала в отношении своих подопечных действия насильственного характера. Также отмечается, что женщина не оказывала должного ухода за пенсионерами. Об этом свидетельствуют видеозаписи, появившиеся в сети накануне.
Отмечается, что в ходе допроса сотрудница дома престарелых созналась в содеянном и признала свою вину. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие продолжается.
Ранее стало известно, что избившую пенсионера в подмосковном доме престарелых «Олимпия Хаус» санитарку задержали на автовокзале. Женщина пыталась купить билет и уехать из города. Следователи начали проверку на предмет условий содержания в доме престарелых после публикации видео, на котором демонстрировалась жестокое обращение персонала по отношению к постояльцам.
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