Жильцов дома в Подмосковье удалось спасти от замерзания

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы дома в подмосковном Королеве, которая врезала в трубопровод вентиль и оставила без отопления 16 квартир своих соседей, сообщает агентство новостей «Москва».

В полицию обратились представители управляющей компании, к которым пришли с жалобой на неадекватную соседку жители многоквартирного дома. В заявлении они указали, что женщина занимается самоуправством и не пускает в свою квартиру коммунальщиков, чтобы те проверили приборы отопления. В жилище удалось проникнуть только после того, как суд дал на это официальное разрешение. В результате проверки коммунальщики изъяли из квартиры те самые вентили, которыми женщина перекрыла отопление, и спасли жильцов дома от замерзания.

Ранее сообщалась, что женщина по имени Марина заявила, что несколько лет страдает от проблем с канализацией в квартире и не может добиться помощи от управляющей компании. По ее словам, ей приходится мыться в фекалиях, в связи с чем она решила оставить дом без отопления и тем самым привлечь внимание к своей проблеме.