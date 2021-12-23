«Жилищник» в Москве предложил неплательщикам за ЖКУ купить частные дома

«Жилищник» района Сокольники в подъезде одного из многоквартирных домов повесил объявление, взывающее к неплательщикам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Его текст опубликовали в Facebook-сообществе «Сокольники Соседи».

В объявлении говорится, что если жителей дома не устраивает сумма платежа, то им нужно купить себе частный дом, топить его дровами и носить воду из колодца. Также сотрудники ГБУ отметили, что если у людей возникли какие-то финансовые сложности, то они могут обратиться в организацию и сообщить о своей проблеме, там, в свою очередь, помогут найти выход. «Не накапливайте долги, их потом труднее вернуть», — предупредили представители управляющей компании.

«Давайте им всем районом на двери напишем, чтоб начинали работать, а не накапливать долги. Кстати, ГБУ «Жилищник района Сокольники», на Большом Матросском не течет вода из крана в 6 подъезде, и доводчик в подъезде не работает, температурный режим одинаковый что в подъезде, что на улице. Начальника участка уже год никто не видел, только на фото обходов. Спасибо, дорогие наши, за заботу, побежала оплачивать коммунальные платежи», — прокомментировала одна из местных жительниц.

Ранее жительница Москвы предложила приковать дворников наручниками и взять их в заложники, чтобы закрепить конкретных сотрудников УК за столичными дворами.