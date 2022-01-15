Житель Подмосковья насмерть отравился угарным газом

Житель подмосковного Домодедово насмерть отравился угарным газом. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, инцидент произошел в деревне Заборье. Мужчина обнаружил в частном доме тело своего родственника, а также его супругу и дочь, которым требовалась медицинская помощь.

Сообщается также, что на место вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины. Членов его семьи госпитализировали.

На место происшествия выехали специалисты газовой службы, которые осмотрели помещение. Также была назначена судмедэкспертиза. По факту случившегося началась проверка.

Ранее, в декабре прошлого года, в Москве подполковника МВД отравили радиоактивным таллием.