Житель Подмосковья не смог вызвать врача с 90-го раза

Житель подмосковного Серпухова не смог вызвать врача на дом с 90-го раза. Об этом сообщила его супруга в группе ВКонтакте «Подслушано Серпухов».

Женщина рассказала, что ее муж заболел и пытался дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать врача. Но, по ее словам, сделать ему это не удалось даже после 90-го звонка. Тогда супруга решила сама сходить в медицинское учреждение и лично вызвать медиков на дом. Там она случайно выяснила проблему, из-за которой дозвониться было невозможно — телефонная трубка лежала перевернутой и поэтому вызовы пациентов просто не доходили.

Возмущенная женщина хотела обсудить инцидент с главным врачом поликлиники, но, по ее словам, его на месте не оказалось.

Жители города в комментариях написали, что столкнулись с такой же ситуацией в этой поликлинике. «Жена позвонила 124 раза, но дозвонилась», — написал один из пользователей.

Другая участница сообщества также поделилась историей о том, как пыталась вызвать врача из этого учреждения годовалому ребенку. По ее словам, она звонила весь день, но безрезультатно. «Обычно с 9 до 12 принимали вызовы, и к обеду врач был уже, а тут вон оно что», — добавила женщина.

С похожей ситуацией столкнулись и жители подмосковного Ногинска. Они также пожаловались на то, что в регистратуре поликлиники сотрудники не берут трубки, поэтому приходится приезжать туда лично.

Юзеры посоветовали не оставлять проблему без внимания. «В поликлиниках и больницах есть баннер, там мобильный телефон главврача. Звонок туда, и через пять минут все начнут работать как положено. Проверено», — объяснили фолловеры. А также добавили, что можно написать заказное письмо с уведомлением о произошедшем в министерство здравоохранения.

Ранее, в декабре прошлого года, врачей московской скорой помощи заподозрили в краже украшений у пациентки.