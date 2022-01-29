Житель Подмосковья решил расчистить каток подручными средствами

Житель подмосковной Яхромы решил расчистить каток подручными средствами. Об этом сообщили в группе «ВКонтакте» «Типичный Дмитров».

По данным источника, мужчина не дождался работников коммуналььных служб и сам решил расчистить лед для катания. У местного жителя не оказалось лопаты для снега, но он придумал другой способ — горожанин решил убрать снежный слой с помощью обыкновенного картона.

В комментариях отметили, что ничего необычного в такой уборке нет. «Нам только заливали. Чистили всегда сами и родители. На стадионах только обслуживание было - где секции были», — рассказали пользователи.

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