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Житель Подмосковья с пистолетом пытался украсть из магазина растворимый кофе
Кадр: МВД Медиа
Житель подмосковного Подольска с пистолетом попытался украсть из продуктового магазина пакетики с растворимым кофе. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По данным источника, мужчина зашел в один из супермаркетов города, набил свой рюкзак упаковками с кофе и попытался незаметно вынести продукты из здания. Однако охранники его заметили и попытались задержать. Тогда преступник начал размахивать пистолетом, а затем сбежал, бросив украденное.
Правоохранительным органам удалось найти и задержать мужчину. Проводится проверка.
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