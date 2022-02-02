Житель Подмосковья с пистолетом пытался украсть из магазина растворимый кофе

Житель подмосковного Подольска с пистолетом попытался украсть из продуктового магазина пакетики с растворимым кофе. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным источника, мужчина зашел в один из супермаркетов города, набил свой рюкзак упаковками с кофе и попытался незаметно вынести продукты из здания. Однако охранники его заметили и попытались задержать. Тогда преступник начал размахивать пистолетом, а затем сбежал, бросив украденное.