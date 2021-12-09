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Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за сотни миллионов рублей

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Житель Подмосковья выставил на продажу метеорит за сотни миллионов рублей
Скриншот: Avito

Житель подмосковного Одинцово выставил на продажу метеорит за сотни миллионов рублей. Объявление об этом появилось на платформе популярного онлайн-классифайда.

Метеорит продает мужчина по имени Виталий. Он указал, что вес предмета составляет около пяти килограммов. В описании продавец добавил, что на теле космического происхождения сохранились «отпечатки костей и присутствие "их"», подразумевая, видимо, следы инопланетных цивилизаций. За метеорит Виталий запросил 395 миллионов рублей.

Объявление размещено в разделе «Хобби и отдых», подразделе «Коллекционирование».

Ранее на той же платформе москвич решил продать пасхальный кулич 20-летней давности за 10 миллионов рублей. По его словам, кекс был освящен в старинном храме и за эти годы не потерял свой первоначальный вид.

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