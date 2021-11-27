Жителей Москвы возмутил молящийся напротив музея приезжий

Многих подписчиков сообщества возмутило поведение мужчины Они указали, что он молится на проезжей части. Один из юзеров подметил, что такое поведение мусульманина еще в недалеком прошлом на улице Москвы было нехарактерным, в связи с чем люди склонны к осуждению данной ситуации. «Но Москва становится тюркским городом, это, как сейчас принято говорить, "новая реальность"», — добавил он. Также ситуацию прокомментировала исповедующая ислам — женщина отметила, что такое поведение непозволительно и лично она его не приветствует. «Ни замотанных с головы до пяток тоже не пойму. Хотя большая часть моих племянников в глубоком исламе. Дома! В мечети! В молельных комнатах! Но не улице, не в метро, ни в парке», — пояснила она.

Нашлись и те, кто поддержал мужчину, отметив, что он, возможно, оказался далеко от мечети в то время, когда положено было совершить молитву. «Он разве мешает кому-то? Иногда у людей бывает горе и последняя надежда на чудо, которая их поддерживает. В такие моменты где угодно упадешь помолиться, зачем это осуждать/обсуждать?», «Я бы даже не обратила внимания, если честно. Человек молится, ничего плохо в этом нет. Вы бы на пьяниц так жаловались», — прокомментировали юзеры.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Подмосковья Рушан Аббясов одобрил возможность создания молельных комнат в областных торговых центрах.