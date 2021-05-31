Жителей Подмосковья предупредили о минусовой температуре в первый день лета

Жителей Подмосковья предупредили о похолодании в первый день лета. По данным МЧС, 1 и 2 июня в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели порекомендовали людям, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу, а пешеходам быть внимательными при переходе дорог. Водителям же сотрудники МЧС посоветовали снизить скорость и отказаться от лишних маневров на скользкой и влажной дороге.

«Нельзя забывать, что неблагоприятные погодные условия представляют опасность для всех участников дорожного движения. Обратите внимание, что в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге», — уточнили в подмосковном главке ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в конце мая в Москве установилась по-сентябрьски холодная погода. По его словам, в воскресенье, 30 мая, столичный регион оказался под влиянием скандинавского антициклона — воздух прогрелся до плюс 13-15 градусов в столице и до плюс 11-16 в области, что на 5-6 градусов ниже положенной нормы и соответствует климатическим показателям сентября.

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