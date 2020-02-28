Жителей Подмосковья предупредили о неуснувших медведях

Экологи предупредили жителей Московской области об опасности неуснувших медведей. Об этом сообщил главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин, пишет издание «Подмосковье сегодня».

По его словам, из-за аномально теплой зимы медведи так и не залегли в зимнюю спячку. В этой связи местным жителям не стоит в ближайшее время заходить глубоко в леса.

Эколог отметил, что голодные, бродящие по лесам медведи, которых называют шатунами, могут быть опасны. В целом, по отношению к людям они ведут себя спокойно, однако в условиях острого дефицита корма животные становятся агрессивными. «Пища у медведей появится в апреле – мае, когда снег окончательно сойдет, вырастет свежая зелень и вскроются реки с рыбой», — сказал он.

Зимний недосып медведей опасен не только для людей, но и самих косолапых — он может привести к истощению их организма и увеличивает вероятность гибели животных.

28 февраля заслуженный спасатель России Михаил Фалеев предупредил москвичей об «опасном сюрпризе» в лесах. Речь идет о поведении насекомых — прежде всего о лесных клещах, укусы которых опасны для человека. Некоторые из них проснутся раньше из-за теплой зимы и представят опасность для людей уже в марте-апреле.

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