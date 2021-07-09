Жителей Подмосковья предупредили о пьяных пчелах

В условиях жары пчелы могут опьянеть из-за забродившего нектара. Об этом предупредили Telegram-канале комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«В жаркую погоду можно часто увидеть пьяных пчел, потому что нектар цветов под воздействием высокой температуры начинает бродить», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что жителей домов в элитном районе Москвы атаковали тысячи пчел. По словам горожанки Ксении Замятиной, в местном чате жильцов появилось сообщение о появлении в столице насекомых. Женщина сначала не приняла во внимание угрозу, но позже заметила на одном из окон ее квартиры пчелиный рой.

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