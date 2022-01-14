Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре

Подмосковный главк МЧС экстренно предупредил о ветре с порывами 15-20 метров в секунду до 10:00 субботы, 15 января. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В период с 23 часов 30 минут 14 января до 10 часов 15 января в Московской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении управления.

Спасатели посоветовали при сильном ветре убрать вещи со двора и балконов в дом. Автомобили рекомендуется поставить в гараж или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам советуют избегать шатких строений и домов с неустойчивой кровлей, избегать сооружений повышенного риска.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что в выходные жителей столицы ожидает гололедица. В субботу, 15 января, в городе будет облачно, местами пройдет небольшой снег, возможна метель. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.