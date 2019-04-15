Жителей Подмосковья задумали оставить без бесплатных пакетов

В Мособлдуме поддерживают идею на государственном уровне запретить супермаркетам бесплатно раздавать полиэтиленовые пакеты. Об этом в понедельник, 15 апреля, сообщается на сайте регионального парламента.

Как пояснила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, подобная практика уже существует в ряде европейских стран. По ее словам, вместо полиэтиленовых пакетов покупателям следует предлагать сумки из ткани или пакеты из бумаги и других материалов, которые поддаются переработке. Также можно поднять цены и налоги на пакеты из полиэтилена, отметила Полякова.

«Пока такие инициативы исходят от самих торговых сетей, а нужно решение централизованное, на государственном уровне», — подчеркнула она.

Председатель комитета добавила, что отказ от бесплатных пакетов должен стать первым шагом к отказу от пластика вообще. При этом, отметила она, государство должно оказывать поддержку производителям биоразлагаемых изделий и тем, кто занимается переработкой отходов и вовлечением их во вторичный оборот.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов предложил ввести в России полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года.