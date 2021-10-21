Жители Москвы массово пожаловались на предлагающего девочкам конфеты мужчину

Жители Новой Москвы массово подали заявления в полицию. Они пожаловались на мужчину, гуляющего по улице Александры Монаховой и предлагающего маленьким девочкам конфеты, мягкие игрушки и другие подарки. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Родители предполагают, что их дочери столкнулись с педофилом. Полицейские приступили к поискам мужчины.

Утверждается, что подозреваемым может оказаться мужчина, замеченный в автобусе, следовавшем по маршруту 288 из Бутово в Коммунарку. Он занимался самоудовлетворением на глазах у детей четырех и шести лет. Один из пассажиров заметил происходящее и на следующей же остановке вытолкал извращенца на улицу.

Ранее две москвички, одной из которых 16 лет, рассказали матери о домогательствах со стороны отчима. Одной из девочек на момент, когда мужчина впервые начал приставать к ней, было всего 10 лет. Полиция проводит проверку.