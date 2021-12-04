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Жители Москвы назвали современный город чужим и холодным

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Жители Москвы назвали современный город чужим и холодным
Фото: Дим Победыч в сообществе «МОСКВА МОЯ» в Facebook

В группе «Москва моя» в Facebook опубликовали фотографию современного многоэтажного дома, которая вызвала волну обсуждений среди жителей города.

Некоторые подметили, что в современной Москве архитектура становится все более серая и неинтересная, а «человейники» строят быстро и даже без балконов и лоджий. Другие же начали рассуждать, что делать жителям таких высотных зданий, если у них вдруг отключат электричество или начнется пожар, ведь спуститься на первый этаж в таком случае будет достаточно проблематично. «Да, Москва становится какой-то чужой и холодной, несмотря на увеличивающееся количество жителей», «Крематорий. Похоже на крематорий», «Какая прелесть любоваться облаками, с другой стороны — это лирика. А вырубят электричество — жизнь», — написали юзеры.

В комментариях также отметилась жительница дома, изображенного на фотографии. «Столько негативных комментариев о доме, в котором живу, а я сижу сейчас на 43 этаже, кружится снег, вся Москва перед глазами и на душе так уютно. Добра всем», — отметила она.

Ранее россиян возмутила архитектура московских «человейников». Житель Москвы поделился в сети фотографиями новых жилых комплексов в столице, но столкнулся с осуждением со стороны интернет-пользователей.

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