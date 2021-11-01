Жители Москвы пожаловались на мытье улиц с химикатами

Жительница Москвы опубликовала в группе «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook фотографии сотрудников коммунальных служб, которые заливают асфальт во дворах пеной с химикатами.

«Роскомнадзор (имеется в виду Роспотребнадзор — прим. «Ленты.ру») еще давно высказывался, что не рекомендует это делать, поскольку занятие это бесполезное с точки зрения санитарии и эпидемиологии. Более того, состав скорее может оказывать не очень хорошее воздействие на дыхательную систему жителей и рабочих, которые этим занимаются», — написала она, спросив у подписчиков сообщества, есть ли этим действиям научное объяснение.

Также женщина отметила, что рабочие разводят неизвестный состав «на глаз», в чем они лично ей признались, а это увеличивает вероятность пагубного влияния на организм.

«Поливают нещадно и у нас! А скоро реагенты. Ни единого шанса дыхательной системе отдохнуть», «Подъездную прямо из ведра окатывают! Я в шоке была сегодня, все это сохнет и летит в легкие к нам», «Безобразие! Травят народ», — прокомментировали юзеры.

В пресс-службе Центрального округа столицы пояснили, что перед наступлением холодов в городе проводят уборку: смывают мазут и другие загрязнения.

Ранее в Южном Тушино годовалая девочка коснулась лицом химикатов, разлитых на детской площадке, и получила ожог. Ребенок был госпитализирован.