Россиянин нашел светофор с «мотивирующей» кнопкой в Москве
Россиянин нашел светофор с «мотивирующей» кнопкой в районе станции метро «Бабушкинская» на северо-востоке Москвы. Снимок москвич выложил у себя в Instagram.
На фотографии запечатлена кнопка светофора на «умном перекрестке». Изначально там значилось «Ждите» и «Для перехода дороги нажмите кнопку». Однако уличные художники дописали пару слов, в результате чего получилось «Не ждите чуда». Таким образом, надпись теперь призвана мотивировать граждан взять жизнь в свои руки.
В конце августа в московском районе Сокол заметили загадочное объявление, якобы составленное жабами. На плакате были от руки нарисованы лягушки и размещен текст следующего содержания: «Жабки говорят, что у тебя все получится. Жабки в тебя верят. И ты в себя верь». Сообщение украшено рисунками маленьких земноводных и изображениями сердец и звезд. Автор поста в сети назвала плакат «милым и обнадеживающим».
В начале июля на одном из светофоров в столичном районе Строгино нашли такое же «послание».
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