Россиянин нашел светофор с «мотивирующей» кнопкой в Москве

В конце августа в московском районе Сокол заметили загадочное объявление, якобы составленное жабами. На плакате были от руки нарисованы лягушки и размещен текст следующего содержания: «Жабки говорят, что у тебя все получится. Жабки в тебя верят. И ты в себя верь». Сообщение украшено рисунками маленьких земноводных и изображениями сердец и звезд. Автор поста в сети назвала плакат «милым и обнадеживающим».

В начале июля на одном из светофоров в столичном районе Строгино нашли такое же «послание».

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