Жители подмосковного города умилились объявлению о пропаже кота

Жители подмосковного города Балашиха умилились объявлению о пропаже кота. Маленькая девочка нарисовала питомца пожилых соседей, чтобы помочь им найти животное, и повесила рисунок с приметами на двери подъезда, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Фотография объявления появилась в одной из групп в социальных сетях, после чего распространилась по другим пабликам города. Юзеры окрестили объявление «самым милым фотороботом».

Вскоре хозяева — пара пенсионеров — обнаружили пропавшего кота в шкафу. Питомец уснул внутри предмета мебели, а жильцы квартиры, не обнаружив его на привычном месте, подняли тревогу.

Большинство владельцев животных в Москве — кошатники. Согласно исследованию сервиса доставки SaveTime, 82 процента людей заказывают товары для кошек, и всего 15,1 процента — для собак. Любовь к кошкам объясняется самостоятельностью питомцев и сложностями при поиске квартиры для хозяев собак.

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