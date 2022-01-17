Жители Подмосковья начали массово скупать воду и топить снег в ванной

Жители подмосковной Балашихи массово пожаловались на отключение воды во многих районах города, пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».

Из-за появившейся информации о том, что воду могут не дать в течение продолжительного времени, местные жители начали скупать жидкость в бутылках. На кадрах, выложенных в сеть, видно, как к прилавкам магазинов выстроились огромные очереди.

Спустя несколько часов появились данные, что жители Подмосковья начали собирать снег в ведра и топить его в ванных, чтобы получить воду. Также на улицах наблюдались длинные очереди к автоматам с водой — люди пришли к ним с пустыми емкостями.

Ранее жители Москвы массово пожаловались на запах хлорки в воде из-под крана. Москвичи добавили, что такое случалось периодами и ранее, но сейчас, после Нового года, повторилось вновь.