Жители Подмосковья обнаружили в воде паразитов
В Подмосковном Лыткарино жители обнаружили в отфильтрованной воде паразитов. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным канала, на Октябрьской улице после трех этапов очистки жильцы дома увидели в отстоявшейся воде неизвестные живые организмы. Предполагается, что это гидры, которые обитают в старых трубах. Однако юзеры в комментариях высказали мнение, что это обычные черви.
Очевидцы рассказали, что они уже связались с лабораторией, которая проведет проверку.
Пользователи также выразили сомнение по поводу трехэтапной системы очистки воды, так как, по их словам, никакой фильтр не сможет пропустить крупных паразитов.
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