Жители Подмосковья обнаружили в воде паразитов

Очевидцы рассказали, что они уже связались с лабораторией, которая проведет проверку.

Пользователи также выразили сомнение по поводу трехэтапной системы очистки воды, так как, по их словам, никакой фильтр не сможет пропустить крупных паразитов.

Ранее россиян возмутила грязь в московской школе. В сети опубликовали снимки, на которых запечатлены переполненная мусором урна, серая от грязи раковина и огромные комья явно давно копившейся пыли.