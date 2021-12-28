Жители Подмосковья пожаловались на электриков-аферистов

Жители подмосковных Котельников пожаловались на электриков-аферистов. Пост об этом опубликовали в сообществе «Подслушано Котельники» в соцсети «ВКонтакте».

По данным источника, про мошенническую схему рассказали жильцы дома 16 по улице Белая дача. По их словам, злоумышленники просили деньги на оборудование, которое сами же и испортили.

Они также сообщили, что аферисты представлялись сотрудниками компании «Мосэнергобезопасность», показывали жильцам поддельные удостоверения и настаивали на замене автоматов в электрическом щитке. Однако стало известно, что предварительно сами же злоумышленники опаливали устройства зажигалкой.

Пользователи сети выяснили, что фирмы с таким названием не существует и вызвали правоохранителей. Мошенникам к этому моменту удалось сбежать. Сейчас их разыскивают.

Ранее россияне напомнили о мерах предосторожности при общении с мошенниками.