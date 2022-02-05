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Жители Подмосковья пожаловались на стрельбу по окнам

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Жители Подмосковья пожаловались на стрельбу по окнам
Кадр: видео @lyubertsysos

Жители подмосковного жилого комплекса «Самолет» пожаловались на неизвестных хулиганов, стреляющих по окнам жилых домов. Видео от очевидицы выложили в Instagram-аккаунте «ЛЮБЕРЦЫ SOS».

В ролике женщина говорит, что окно в ее квартире попало под обстрел уже второй раз и она не знает, как с этим бороться. Администрация сообщества добавила, что правоохранители пока бездействуют.

Пользователи сети ужаснулись безнаказанности нарушителей порядка. «Ужас какой, еще попадут в кого-то», «Держитесь, люди. Этот мир просто сходит с ума», — написали комментаторы. Кто-то отнесся к ситуации с большим юмором и предположил, что таким образом неизвестные сбивают сосульки.

Кроме того, юзеры дали практические рекомендации по борьбе с хулиганами. «Можно попробовать оборвать телефон горячей линии МВД, там звонки записываются и не принять их и хоть как-то не обработать они не могут», — отметили в комментариях. Один из пользователей предложил установить камеру и поймать вандалов.

Ранее россияне дали советы по борьбе с вандалами в подъездах. Большинство порекомендовало установить в доме камеру или ее муляж.

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