В Подмосковье пожаловались на терроризирующую микрорайон собачницу

Жители Подмосковья пожаловались на собачницу, которая натравливает своих домашних питомцев на людей и терроризирует соседей. По данным РЕН ТВ, десятки жителей микрорайона в Лобне пострадали после встречи с агрессивными псами.

Сперва владелица животных Елена Морозова устроила передержку для животных в двухкомнатной квартире, однако позже стала держать псов дома на постоянной основе. Сейчас у нее пять собак, в том числе три немецкие овчарки: своих жертв животные в основном кусают за ягодицы.

«Собака, представляете, в мой рост. Она схватила меня за правую ягодицу, был сильный синяк и ушиб, но она не прокусила благодаря пуховику и теплым штанам», — рассказала одна из пострадавших. Кроме того, животные оставили шрамы у 13-летнего мальчика, который, по словам бабушки, после инцидента боится выходить на улицу. Пенсионеры и родители с детьми стали реже появляться во дворе из-за собак, отметил источник. Жители микрорайона стараются не ходить мимо квартиры женщины, чтобы не стать жертвами нападения.

Соседи Морозовой отметили, что ей «доставляет удовольствие» страх перед животными. Предположительно, собак избивают и специально приучают к нападениям. Местные жители неоднократно обращались в полицию, однако правоохранители не реагируют на проблему.

Сама Морозова не дает никаких комментариев по поводу происходящего. По словам соседей, она не выходит с ними на контакт и общается исключительно нецензурными выражениями.

В то же время знакомый собачницы Дмитрий заявил, что гулял с собаками и они никого не кусали. Мужчина пообещал поговорить с приятельницей и проконтролировать, чтобы она надевала на них намордники, однако на данный момент ситуация не изменилась.

Ранее жительница Строгино пожаловалась на неадекватных собак, из-за которых она боится выходить из дома. Женщина рассказала, что ее соседка выпускает животных гулять по подъезду без поводка.