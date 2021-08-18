Жители Подмосковья пожаловались на травящего их газом соседа

Мужчина, по словам соседей, действительно регулярно открывает трубу с газом в своей квартире и начинает «курочить» коммуникации. После этого вещество распространяется по подъезду в отравляющей концентрации. Чтобы дом взорвался, достаточно одной зажженной спички.

«Газовщики пока успевают вовремя, но что будет завтра — никто не знает», — заявила администрация сообщества. О решении проблемы на данный момент ничего не известно.

Ранее жительница Москвы проучила соседей, которые не выкидывали мусор в мусоропровод. Женщина вывалила содержимое пакета перед дверью жильцов и приклеила рядом чек из ресторана с адресом.

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