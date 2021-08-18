Жители Подмосковья пожаловались на травящего их газом соседа
Жители микрорайона Комитетский лес в подмосковном Королеве пожаловались на неадекватного соседа, регулярно ломающего газовое оборудование в своей квартире. Из-за него в жилом доме происходят утечки газа. Подробности и видео опубликовал Telegram-канал «МК: срочные новости».
В ролике видно, как жильцы дома стоят на улице и ждут полицейских. Автор видео отметил, что сотрудники правоохранительных органов не приезжают на вызов больше часа. Мужчина рассказал, что до этого газовщики ликвидировали утечку и спасли «сотни жизней», так как труба в одной из квартир была открыта. Виновник происшествия — «асоциальное лицо, которое утверждает, что ничего не делало».
Мужчина, по словам соседей, действительно регулярно открывает трубу с газом в своей квартире и начинает «курочить» коммуникации. После этого вещество распространяется по подъезду в отравляющей концентрации. Чтобы дом взорвался, достаточно одной зажженной спички.
«Газовщики пока успевают вовремя, но что будет завтра — никто не знает», — заявила администрация сообщества. О решении проблемы на данный момент ничего не известно.
Ранее жительница Москвы проучила соседей, которые не выкидывали мусор в мусоропровод. Женщина вывалила содержимое пакета перед дверью жильцов и приклеила рядом чек из ресторана с адресом.
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