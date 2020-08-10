Жители Подмосковья устроили бой за просроченные товары в продуктовом магазине

Жители подмосковного города Лобня устроили бой за просроченные товары в продуктовом магазине сети «Магнит». Видео опубликовало в понедельник, 10 августа, издание Mash в своем Telegram-канале.

Сотрудники «Магнита» во дворе на улице Ленина поставили мусорный бак, в который ежедневно сбрасывали отходы, в том числе просроченную и списанную еду. По этой причине около магазина начали собираться бездомные, искавшие пропитание.

Затем работники магазина загородили территорию, поставили забор около баков и повесили замок. В скором времени ограждение было сломано местными жителями.

Позже выяснилось, что не только бездомные, но и проживающие поблизости от магазина горожане забирают выброшенные на улицу отходы. По словам местной жительницы Людмилы Путилиной, она писала в администрацию об этой проблеме, но никто так и не начал решать вопрос с просроченными товарами. «Никому дела нет. Ворота сняты. Мусора полно», — пожаловалась она.

31 мая сообщалось, что в Коммунарке охранник магазина «Дикси» решил наказать двух грабителей и побил их. Пользователи сети назвали сотрудника «Дикси» новым Хабибом Нурмагомедовым.

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