Жители Подмосковья вручную вытолкали застрявший на переезде пассажирский автобус

В Подмосковье местные жители собственными руками вытолкали пассажирский автобус, застрявший на железнодорожном переезде. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел в подмосковной Истре. Задние колес автобуса застряли на железнодорожных путях, при этом переезд закрылся из-за приближающегося поезда.

На помощь водителю и находившимся в салоне пассажирам пришли очевидцы, которые смогли убрать автобус с рельс. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины случившегося.

В ноябре сообщалось, что в подмосковной Шатуре пассажирка автобуса обожгла ноги и ягодицы. Оказалось, что на сиденье, которое она заняла, была разлита щелочь. В результате женщину госпитализировали с ожогом второй степени.

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