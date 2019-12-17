Жители Подмосковья за час собрали деньги на операцию маламуту

Жители деревни Ямищево Одинцовского района Московской области за час собрали деньги на операцию маламуту. Об этом рассказала местная жительница Алена Гурьева, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Девушка вспоминает, что отправила фотографию собаки, которая еле передвигалась, в чат, где общаются жители деревни по актуальным вопросам. «Мы с супругом прыгнули в машину и решили сами проверить, насколько серьезна травма и реально ли ей попробовать помочь. Нашли на дороге, состояние ее было тяжелое, она прикрывала глаза — было ощущение, что потеряет сознание. Вокруг было много крови», — сказала Гурьева.

Она добавила, что под рукой у нее оказались контакты хорошего ветеринара из Голицына. Во время диагностики в желудке маламута были выявлены инородные тела — целлофановые пакеты и острые кости. Как отметил руководитель ветклиники «Доктор Пух» Андрей Воробьев, собаке провели две операции, сейчас ее состояние стабильное.

«Операция стоила более 30 тысяч рублей. Вы не поверите, но мы собрали эту сумму меньше чем за полтора часа», — сказала Гурьева, добавив, что спустя некоторое время объявился хозяин собаки, но дальнейшая судьба питомца пока неизвестна.

В октябре сообщалось, что восьмилетний житель Электростали в Московской области отдал все содержимое своей копилки в приют для животных. Ученик местной гимназии в течение долгого времени мечтал о дорогостоящем компьютерном кресле и регулярно откладывал подаренные на другие праздники деньги, экономя на карманных расходах. Однако намерения ребенка изменились после того, как в середине октября он вместе с классом в рамках акции «Уроки доброты» побывал в приюте для безнадзорных животных Богородского городского округа.

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