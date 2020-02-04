Жительница Подмосковья родила 11-го ребенка в 33 года

Жительница деревни Малая Дубна Московской области родила 11-го ребенка в 33 года. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

«Роды прошли успешно, без осложнений. Новорожденная девочка весит 3070 граммов, рост 51 сантиметр. Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к скорой выписке домой», — рассказала заведующая Орехово-Зуевским роддомом Вера Калинина.

Отмечается, что до этого у женщины уже было пять сыновей и пять дочерей. Все они появились на свет в том же медучреждении. Самому старшему ребенку в семье на данный момент 13 лет.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в подмосковной Балашихе появился на свет ребенок весом более пяти килограммов. Как призналась мать, роды прошли «так гладко и быстро», что она «не успела опомниться».

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