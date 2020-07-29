Жительница Подмосковья с отрубленными мужем руками снова собралась замуж

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, ставшая жертвой домашнего насилия и потерявшая руку из-за бывшего супруга, снова собралась замуж. Об этом девушка рассказала в своем Instagram-аккаунте.

«В сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка, надеюсь, вирус нам не помешает», — заявила она.

Грачева пока не раскрыла имени ее нового жениха. При этом поклонники все равно поздравляют девушку: «Очень рада за то, что вы наконец нашли свое счастье! Пусть у вас будет все так, как вы мечтаете! Поверьте, Маргарита, все это заслуженно!», «Ура! Лучшие новости! Мы будем читать вторую книгу Риты! И она выходит замуж! Настроение поднялось на весь день!», «Риточка ты выходишь замуж? Поздравляю, молодец! Надеюсь, мы жениха увидим».

В декабре 2017 года стало известно, что бывший супруг Дмитрий Грачев вывез девушку в лес и по частям разрезал ей руки за то, что она хотела развестись. После произошедшего он сам привез ее в больницу. Медики смогли восстановить левую кисть из фрагментов, которые полицейские нашли на месте инцидента, из правой руки пришлось сформировать культю.

Позже Грачева ездила в Германию на реабилитацию и за протезами. При этом отмечается, что до трагедии она неоднократно обращалась в полицию, но ее жалобы на мужа игнорировали.

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