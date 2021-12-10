Жительница Подмосковья в 11-й раз стала матерью
Жительница Воскресенска Олеся Бурчак стала матерью в 11-й раз. Об этом сообщил Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
37-летняя россиянка родила первенца в 2005 году. После этого дети появлялись на свет в 2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 и 2019 годах. 5 декабря в семействе произошло пополнение. Новорожденной стала девочка, у младенца есть восемь старших сестер и двое братьев.
Многодетная мать поблагодарила врачей за профессионализм и отметила, что, благодаря работникам роддома, идет на роды «как на праздник». Супруги также отметили, что являются верующими и завели всех детей по обоюдному согласию.
Последние роды Бурчак, как и все предыдущие, прошли в Воскресенской первой районной больнице. Женщине вручили знак «Материнская слава» от губернатора. Кроме того, семье подарили минивэн. Супруги поблагодарили власти за поддержку.
Ранее жительница Раменского родила десятого ребенка. У 42-летней многодетной мамы родилась девочка.