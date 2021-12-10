Жительница Подмосковья в 11-й раз стала матерью

Многодетная мать поблагодарила врачей за профессионализм и отметила, что, благодаря работникам роддома, идет на роды «как на праздник». Супруги также отметили, что являются верующими и завели всех детей по обоюдному согласию.

Последние роды Бурчак, как и все предыдущие, прошли в Воскресенской первой районной больнице. Женщине вручили знак «Материнская слава» от губернатора. Кроме того, семье подарили минивэн. Супруги поблагодарили власти за поддержку.

Ранее жительница Раменского родила десятого ребенка. У 42-летней многодетной мамы родилась девочка.