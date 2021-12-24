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Жительницы Подмосковья нашли чужую банковскую карту и устроили шопинг

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Жительницы Подмосковья нашли чужую банковскую карту и устроили шопинг
Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Жительницы Подмосковья нашли чужую банковскую карту и отправились с ней за покупками. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП Серпухов», подкрепив пост записью с камер видеонаблюдения. Ролик предоставил муж россиянки, потерявшей карту.

«Карточку моей супруги нашли местные жительницы — мама с дочкой. Они решили воспользоваться чужими деньгами в "Доме быта", затем прошлись по другим магазинам», — рассказал мужчина. Он отметил, что собирается обратиться в полицию, если его семье не возместят потери.

Пользователи сети были возмущены произошедшим. Некоторые отметили, что за устроенный на чужие деньги шопинг женщинам грозит уголовная ответственность.

Через некоторое время на Telegram-канале сообщили, что карту возвратили владелице. Старый пост после этого был удален. В комментариях отметили, что стоило оставить видеозапись, чтобы опозоренные женщины одумались и пересмотрели свое поведение.

Ранее россияне рассказали о возвращении потерянных кошельков.

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