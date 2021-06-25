Жителям Москвы и Подмосковья предсказали редкое природное явление

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предсказала россиянам редкое природное явление. В частности, в московском регионе на этой неделе ожидаются сухие грозы, пишет «Российская газета».

Синоптик объяснила, что сухие грозы возникают при крайне жаркой погоде. Воздух становится настолько раскаленным, что влаге не удается достичь поверхности земли. Кроме того, при сухих грозах частицы пыли и капли в облаках сталкиваются. «Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома, но дождя нет», — подчеркнула Паршина.

Ранее москвичам назвали сроки окончания жары. Небольшое похолодание ожидается в столице в начале следующей недели, хотя в целом теплая погода в московском регионе сохранится до конца месяца.

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