Жителям Подмосковья запретили улыбаться лисам, демонстрируя дружелюбие, на фоне участившихся сообщений о встречах с дикими лесами в пределах городских поселений. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природопользования Московской области.

По данным ведомства, местные жители рассказали полицейским об агрессивной лисе, каждый день появляющейся в городском округе Протвино и пытающейся приблизиться к людям. Специалисты напомнили, что хищники могут появляться в населенных пунктах либо в поисках еды, либо из-за заболевания. Лисы часто страдают бешенством, что ослабляет их природный страх перед человеком. Кроме того, от них можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущим лишаем и другими болезнями.

При встрече с агрессивной лисой следует не совершать резких движений. Улыбаться животным нельзя, поскольку они могут принять улыбку за угрожающий оскал. Также не следует смотреть зверю в глаза. Если лиса не уходит, надо начать понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Ни в коем случае нельзя пытаться задобрить лису или вступить с ней в близкий контакт.

Если лиса начала появляться в населенном пункте, следует сообщить об этом в администрацию поселения или округа или в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева рассказала, что эпидемия коронавируса привела к масштабной дератизации и отлову диких животных в Москве.

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