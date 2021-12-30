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Живущая во Франции россиянка решила рожать в Подмосковье

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Живущая во Франции россиянка решила рожать в Подмосковье
Фото: страница « Центр материнства и детства г.Коломна» во ВКонтакте

Жительница Франции специально приехала рожать в подмосковный перинатальный центр в Коломне. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, женщина родом из Владимира, но вышла замуж за француза и переехала на родину к мужу. Первые роды прошли во Франции, были осложнения. «Тогда мне неудачно провели анестезию, повредили спину. Я долго мучилась от болей в шее и между лопатками. Пришлось пройти длительное лечение и восстановление», — рассказала она в интервью.

Второго ребенка женщина решила рожать уже в России. Выбрала подмосковный роддом, потому что здесь, по мнению пациентов, работает лучший анестезиолог-реаниматолог Московской области. «Сейчас я готова стать мамой в третий раз, и обязательно в Коломне!» — сообщила она.

Ранее архивное фото московского роддома навеяло россиянкам теплые воспоминания.

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