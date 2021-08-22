Живущий в США фотограф поделился воспоминаниями о советской Москве

Фотохудожник Алексей Титаренко, проживающий в Нью-Йорке в США, поделился в беседе с «Москвич Mag» своими воспоминаниями о Москве советских времен.

По его словам, во времена СССР он был в столице несколько раз, впервые — осенью 1970-го года. «Какое-то время до даты вылета за границу жили в высотном здании Московского университета на верхнем этаже, откуда открывалась фантастическая панорама города. Запомнился таксист в кожаной куртке и фуражке на красивой "Волге"», — вспоминает фотограф.

Также в 1975 и 1976 годах Титаренко вместе с классом посещал город проездом — они старались посмотреть все, на что хватало времени. «Но в целом в Москве я, к сожалению, бывал мало и в основном знал город лишь по фильмам. Так, я полюбил Москву советского режиссера Марлена Хуциева, отголоски которой и застал», — признается Титаренко.

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