Журналистку «России-1» заперли в московской кальянной за сюжет о карантине

В Москве сотрудники кальянной заперли журналистку телеканала «Россия-1», готовившую репортаж о нарушении карантинных мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Басманном районе. Сотрудники заведения, расположенного на Спартаковской площади 16/15, строение 2, не давали выйти корреспондентке на улицу и причинили ей телесные повреждения. Коллеги журналистки не смогли ей помочь, поскольку их не пускали с улицы.

В итоге один из сотрудников телеканала вызвал полицию, сотрудники которой помогли освободить девушку. Журналистка написала заявление, в котором попросила привлечь к ответственности работников кальянной за нарушение карантинных мер и нанесение телесных повреждений.

Полиция начала проверку инцидента.

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