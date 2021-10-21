Злоумышленники предложили россиянке посмотреть на кролика и изнасиловали

В Москве задержали двух мужчин, которые заманили девушку в жилище, пообещав показать ей кролика, и изнасиловали. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Россиянка рассказала, что познакомилась со злоумышленниками в кафе, где они вместе распили спиртное. Затем мужчины предложили разъехаться по домам, заказав одно такси на всех. В автомобиле один из насильников предложил новой знакомой подняться к нему и посмотреть на животное. Втроем они зашли в квартиру, где мужчины надругались над девушкой.

Преступников задержали и обвинили по пунктам «а» частей 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») и статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц»). Следствие намерено заключить их под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее модель из Москвы обвинила в изнасиловании фотографа, снимавшего ее для рекламы ресторана грузинской кухни. Девушка заявила, что мужчина надругался над ней после рабочей встречи.