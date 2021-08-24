Знакомый с умершим в Москве экстрасенсом хиромант рассказал о причине его смерти

Хиромант Борис Акимов, знакомый с умершим в Москве экстрасенсом Дардо Кусто, заявил, что у него была «детская душа, которая не справлялась с жестоким миром», и это стало причиной его смерти. Об этом он рассказал телеканалу «360».

Акимов отметил, что в кругу единомышленников Кусто называли «солнечным шаманом». Хиромант заявил о неспособности экстрасенса сопротивляться соблазнам и защищаться в «тяжелом мире». Также знакомый погибшего отметил, что тот общался с духами и они «начали управлять Кусто».

«Не сомневаюсь в закономерности его жизни, потому что это было очевидно», — прокомментировал произошедшее хиромант. Он пожелал экстрасенсу «новых воплощений», более удачных, чем нынешнее.

Уточняется, что Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в хостеле на Перовской улице найдено тело известного экстрасенса и участника телешоу Дардо Кусто. В номере на стене обнаружили сделанную кровью надпись «Я все равно буду жить». По предварительной версии, экстрасенс покончил с собой. Позднее появилась информация, что Кусто собирался отмечать свой день рождения, употреблял спиртное в одиночестве и «буянил».

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