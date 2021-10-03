Знаменитый дирижер рассказал о «соблазнительных местах» Москвы

Главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган признался в любви к столице и вспомнил о ее «соблазнах». Интервью с артистом опубликовало издание «Москвич Mag».

Коган отметил, что для него Москва прекрасна настолько, что он даже не может назвать свой нелюбимый район. Однако знаменитый дирижер добавил, что находиться предпочитает внутри Садового кольца. Герой интервью назвал себя «патриотом Москвы» и подчеркнул, что считает родной город лучше других всемирно известных мегаполисов.

Артист рассказал, что в столице много соблазнительных для него мест, в которые он часто собирается, но не может попасть. В первую очередь Коган вспомнил выставки в московских музеях, которые не успевает посетить из-за разъездов. «Мне не хватает в Москве времени», — подчеркнул дирижер, сравнив темп столичной жизни с нью-йоркским.

Ранее солистка Большого театра Агунда Кулаева назвала отличительное качество москвичей. По мнению артистки, им можно назвать избалованность, несмотря на то что она знает множество приятных людей в столице.