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Гидрометцентр в очередной раз предсказал возвращение лета в Москву

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Июльская погода вернется в Москву к середине следующей недели, сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России.

«После полудня в понедельник, 10 июля, прогнозируется плюс 18-23 градуса, во вторник плюс 20-25 градусов, к середине недели показания термометров вернутся к нормальным июльским значениям» — говорится в сообщении.

При этом синоптики отмечают, что погода останется неустойчивой, и местами ожидаются кратковременные осадки, возможны грозы с порывистым ветром.

В среду, 5 июля, глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в столице. По его словам, в пятницу и в субботу днем ожидается не более плюс 15-16 градусов тепла, ночью будет всего 8-9 градусов.

При этом специалисты портала «Метеоновости» сообщили, что пятница, 7 июля, станет в Москве самым холодным днем в этом месяце. При этом в другие годы в этот день главная метеостанция города на ВДНХ регистрирует примерно 22,5 градуса тепла днем и минимум 14 градусов ночью и утром.

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