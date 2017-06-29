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МЧС предупредило москвичей о шквалистом ветре и ливнях с градом

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Экстренное предупреждение объявлено в столичном регионе в пятницу, 30 июня, из-за ливней с грозами и градом и шквалистого ветра. Об этом сообщается на сайте московского главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений в ближайшие 1-2 часа с сохранением на день и вечер 30 июня и ночь 1 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление юго-восточного ветра 15-20 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

В МЧС добавили, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи, рекламных конструкций, крыш и окон домов, а также к повалу деревьев. Кроме того, возможны подтопления отдельных территорий и затруднение движения транспорта.

Горожанам порекомендовали по возможности переждать грозу в помещении. Тех, кого непогода все же застигнет на улице, просят обходить рекламные щиты и шаткие строения и не пытаться укрыться под деревьями. Автомобилистам посоветовали парковаться вдали от деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Ранее синоптики пообещали москвичам на вечер пятницы «ветхозаветный потоп». Настоящий тропический ливень обрушится на столицу около 15:00, всего за день может выпасть до 30-40 миллиметров осадков.

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