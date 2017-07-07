Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за усиления ветра

Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за усиления ветраЕго порывы могут достигнуть 15 метров в секунду
Штормовое предупреждение объявлено в Москве до вечера пятницы, 7 июля, из-за ожидающегося усиления ветра. Автомобилистам порекомендовали не парковаться вблизи деревьев, а пешеходам — обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а также избегать во время непогоды парковые зоны.
Штормовое предупреждение объявлено в Москве до вечера пятницы, 7 июля, из-за усиления ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное метеобюро.
«До 21:00 в Москве и Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — отметили в метеослужбе.
Автомобилистам порекомендовали не парковаться вблизи деревьев, а пешеходам — обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а также избегать во время непогоды парковые зоны.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что к концу недели в город придет почти осеннее похолодание. При этом к середине следующей недели в столице снова потеплеет.