Штормовое предупреждение объявили в Москве из-за усиления ветра

Штормовое предупреждение объявлено в Москве до вечера пятницы, 7 июля, из-за усиления ветра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное метеобюро.

«До 21:00 в Москве и Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше», — отметили в метеослужбе.

Автомобилистам порекомендовали не парковаться вблизи деревьев, а пешеходам — обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а также избегать во время непогоды парковые зоны.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что к концу недели в город придет почти осеннее похолодание. При этом к середине следующей недели в столице снова потеплеет.