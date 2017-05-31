Синоптики снова объявили штормовое предупреждение в Москве

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве на четверг, 1 июня. Вероятность опасных погодных явлений сохранится до 11 часов пятницы, 2 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росгидромета.

«В Москве (включая ТиНАО) и Московской области местами ожидаются кратковременный дождь, усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении метеослужбы.

В среду в Москве также предупреждали об усилении ветра.

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. Жертвами стихии в столичном регионе стали 15 человек, более 200 человек пострадали.