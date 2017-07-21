Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Тридцатиградусную жару пообещали Москве к концу недели

Погода
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Тридцатиградусная жара установится в столичном регионе в грядущие выходные, 29 и 30 июля. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Так, по прогнозам синоптиков, уже в четверг Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Днем ожидается до плюс 24-26 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.

«В пятницу погода изменится мало, по-прежнему возможны кратковременные дожди и грозы, а температура продолжит расти: 16-18 градусов тепла ночью, плюс 26-28 градусов в Москве днем. В субботу и воскресенье также возможны кратковременные дожди, в ночные часы — плюс 17-19 градусов, днем 28-30 градусов», — уточнили в погодном центре.

При этом ранее синоптики призывали москвичей уже не ждать этим летом по-настоящему жаркой погоды.

Читайте также
Самое читаемое
Все на пляж
Где в Москве отдохнуть во время летней жары
Cегодня
Маньяк-лизун и бомжи-миллионеры
Самые странные новости недели от МОСЛЕНТЫ
23 июля
Ограничения движения в Москве на 24 июля
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Ой, йоьхь!
Где в Москве попробовать блюда чеченской кухни
Cегодня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter