Тридцатиградусную жару пообещали Москве к концу недели

Тридцатиградусная жара установится в столичном регионе в грядущие выходные, 29 и 30 июля. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Так, по прогнозам синоптиков, уже в четверг Москва будет находиться в теплом секторе циклона. Днем ожидается до плюс 24-26 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы.

«В пятницу погода изменится мало, по-прежнему возможны кратковременные дожди и грозы, а температура продолжит расти: 16-18 градусов тепла ночью, плюс 26-28 градусов в Москве днем. В субботу и воскресенье также возможны кратковременные дожди, в ночные часы — плюс 17-19 градусов, днем 28-30 градусов», — уточнили в погодном центре.

При этом ранее синоптики призывали москвичей уже не ждать этим летом по-настоящему жаркой погоды.