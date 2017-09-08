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В Москве побит температурный рекорд 1932 года

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В столице обновлен сентябрьский температурный рекорд, установленный в 1932 году. По данным Гидрометцентра, днем 12 сентября температура воздуха в городе достигла плюс 26,5 градуса по Цельсию, передает агентство «Москва».

Синоптики сообщали, что поступающие с южными ветрами новые порции тепла позволят общему температурному фону превысить норму на 8-10 градусов. Причиной сухой и солнечной погоды называется действие азорского антициклона, формирующегося в Атлантике.

Предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в 1932 году, составлял плюс 26,4 градуса. С начала 2000-х такая теплая погода 12 сентября отмечалась только в 2001 году. Тогда столбики термометров поднялись до 25-градусной отметки.

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