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В Москве зафиксировали первые минусовые температуры с начала осени

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Впервые с начала осеннего сезона в Москве зафиксированы минусовые температуры. Об этом в пятницу, 20 октября, пишет портал «Метеоновости».

Портал уточняет, что в ночь на 20 октября воздух остыл до минус 1 градуса на юго-востоке столицы, в районе Бутово. Также отрицательные значения были зафиксированы на 24-м километре МКАД.

При этом в Московской области температура опускалась ниже нуля еще в сентябре.

Накануне Гидрометцентр предупредил, что к концу текущей недели в столичном регионе похолодает, местами ожидается небольшой снег. По данным синоптиков, в ночь на воскресенье столбики термометров покажут от минус 1 до минус 3 градусов.

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