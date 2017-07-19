Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Жара придет в Москву на следующей неделе

Погода
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Жаркая погода придет в столичный регион на следующей неделе. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, по прогнозам синоптиков, уже в понедельник и вторник воздух в Москве прогреется до плюс 22-27 градусов, а в среду столбики термометров покажут 24-29 градусов выше нуля.

При этом не разочаруют москвичей и грядущие выходные, 22 и 23 июля: в городе установится теплая комфортная температура. «Ожидается солнечная погода с температурой 22-24 градуса, в субботу будет без осадков, в воскресенье — небольшой кратковременный дождь возможен местами по области», — отметили в метеослужбе.

Там также добавили, что к выходным до плюс 19 градусов прогреется и вода в Москве-реке, и желающие смогут наконец-то открыть купальный сезон.

Ранее синоптики призвали жителей Москвы и Подмосковья не ждать наступления жаркой погоды этим летом.

Читайте также
Самое читаемое
Формулы мадоннари
Уличный художник Philippenzo Madonnaro о своем построении иллюзии
19 июля
«Есть деньги, строители и, главное — воля»
Марат Хуснуллин — о реновации всех отраслей городской жизни
19 июля
В Москве — фестивалить!
Чем заняться в столице 22 и 23 июля
Cегодня
Что нам стоит парк построить
Как москвичи сами сделали зеленую зону в центре города
Cегодня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter