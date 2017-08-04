Аэроэкспресс из Шереметьево сбил переходившего пути мужчину

Аэроэкспресс, следующий из столичного аэропорта Шереметьево, сбил переходившего пути мужчину. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Хлебниково» и «Шереметьевская» Савеловского направления Московской железной дороги в субботу, 5 августа, примерно в 8:00. Мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте. Его личность пока не установлена, на вид ему около 50 лет.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В конце июля мужчина упал с платформы под прибывающую электричку на станции «Москворечье» Курского направления. Он погиб. После инцидента было задержано движение пригородных поездов.