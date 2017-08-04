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Аэроэкспресс из Шереметьево сбил переходившего пути мужчину

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Аэроэкспресс, следующий из столичного аэропорта Шереметьево, сбил переходившего пути мужчину. Об этом сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Хлебниково» и «Шереметьевская» Савеловского направления Московской железной дороги в субботу, 5 августа, примерно в 8:00. Мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте. Его личность пока не установлена, на вид ему около 50 лет.

По данному факту проводится доследственная проверка.

В конце июля мужчина упал с платформы под прибывающую электричку на станции «Москворечье» Курского направления. Он погиб. После инцидента было задержано движение пригородных поездов.

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